The Last of Us

Il soddisfattissimo presidente e CEO della HBO, Casey Blois, ha parlato di The Last of Us 2 in un’intervista concessa a Deadline dopo gli Emmy in cui la divisione di WarnerBros Discovery da lui guidata ha fatto incetta di statuette con 31 vittorie ottenute da 11 serie (ECCO TUTTI I VINCITORI) battendo tutta la concorrenza.

Parlando di The Last of Us 2, la seconda stagione della serie supervisionata da Craig Mazin e da Neil Druckmann (anche ideatore e game director della saga videoludica alla base) ha spiegato che il nuovo blocco di puntate, le cui riprese partiranno a metà febbraio in vista di una release che non avverrà presumibilmente prima del 2025 inoltrato, Casey Blois ha spiegato che la portata produttiva e spettacolare sarà più imponente rispetto alla prima stagione (come, fra l’altro, avviene anche con i due videogiochi targati Naught Dog). Il dirigente specifica inoltre che, inevitabilmente, verranno esplorate anche le stesse, crude tematiche toccate dalla Parte II del videogame:

È grandiosa. È più imponente, affronta i temi della vendetta e del castigo, segue il videogioco e tocca temi importanti, ma avrà anche dell’azione grandiosa. Craig, Neil e il team stanno facendo un lavoro spettacolare.

Vi ricordiamo che, a partire dal 19 gennaio, la versione Remastered di The Last of Us 2 sarà disponibile per PlayStation 5 a un costo di dieci euro per chi è già in possesso della versione per PlayStation 4 e a prezzo pieno per tutte le altre persone sprovviste del titolo. In questa pagina potete leggere le nostre impressioni su questo “aggiornamento” del capolavoro Naughty Dog.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!

FONTE: deadline