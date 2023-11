Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Qualche giorno fa, Sony e Naughty Dog hanno annunciato che il prossimo 19 gennaio arriverà su PlayStation 5 una versione Remastered di The Last of Us 2, il capolavoro diretto da Neil Druckmann uscito originariamente su PlayStation 4 nel 2020.

Questa iterazione riveduta e aggiornata del videogioco proporrà, in aggiunta alle migliorie grafiche del caso, anche una serie di extra come la modalità di gioco survival in stile roguelike, nuovi outfit per i personaggi e, soprattutto, la possibilità di giocare i Lost Levels, i livelli cancellati dalla versione finale del videogame.

Parlando con Entertainment Weekly, Neil Druckmann ha discusso sia della remastered che della seconda stagione di The Last of Us (di cui è supervisore insieme a Craig Mazin) stuzzicando anche l’attenzione dei fan con un’affermazione decisamente interessante.

Queste le sue parole.

Come anticipazione, dirò che c’è almeno un elemento da un livello tagliato che è previsto per lo show. Lo dico con precauzione perché non abbiamo ancora iniziato le riprese dello show ed è tutto soggetto a potenziali modifiche in base a ciò che riterremo alla fine sarà meglio per la serie.

Poi, riferendosi appunto ai Livelli Perduti della remastered di The Last of Us 2 aggiunge:

I “Lost Levels” sono molto focalizzati nell’offrire uno sguardo allo sviluppo originale di The Last of Us Part II e far sì che i fan possano approfondire il lavoro creativo dello studio. Mentre la serie TV ha deviato dall’opera originale per meglio adattarsi al mezzo, cosa che probabilmente farà di nuovo, questi livelli non sono intesi come indicativi del lavoro sulla serie HBO, che è separato dallo sviluppo della remastered di The Last of Us 2. Pensate a questi livelli come a sezioni scartate che per vari motivi non sono entrate nel gioco finale. Rappresentano un nuovo tentativo da parte nostra di svelare il processo di sviluppo e spero che i giocatori apprezzino la visione di ciò che è stato incluso e ciò che non è stato inserito nel gioco finale.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

