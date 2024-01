Nuovo giorno, nuovo annuncio di casting per The Last of Us 2, la seconda stagione dell’acclamata serie TV targata HBO curata da Craig Mazin e Neil Druckmann (anche ideatore della IP videoludica omonima), questa volta relativo a Jesse.

HBO ha comunicato che sarà Young Mazino, noto principalmente per interpretare Paul Cho in Beef – Lo scontro, a vestire i panni di Jesse. Come sanno bene le persone che hanno giocato al videogioco di The Last of Us 2, Jesse è un amico di Ellie nonché l’ex fidanzato di Dina e ha un ruolo non indifferente nell’economia narrativa della seconda parte di The Last of Us.

Nel videogioco appare così:

Le riprese della seconda stagione di The Last of Us partiranno a metà febbraio visto che a quanto pare anche se Pedro Pascal si è infortunato non si rende necessario alcuno slittamento dalla produzione..

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog. In Italia è disponibile in esclusiva su Sky e NOW.

FONTE: StreamOnMax su Twitter