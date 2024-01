Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

A qualche giorno di distanza dalla notizia del casting di Young Mazino come Jesse nella seconda stagione di The Last of Us, la star di Beef – Lo scontro ha parlato ai microfoni di Variety del suo ruolo e dell’imminente inizio delle riprese:

Dopo la fine dello sciopero sono stato ad un incontro con gli showrunner ed è stata… buona la prima! Avevo giocato al videogioco da prima del colloquio e abbiamo parlato a lungo del loro processo creativo e di cosa cercavano per il personaggio. E poi, aver lavorato a Beef mi ha dato tutti gli spunti giusti per portare a casa la conversazione. È questo il bello del momento che sto vivendo: ai provini si tratta di fare una chiacchierata più che di un’audizione vera e propria.

Mazino ha spiegato che giocare a The Last of Us prima dell’incontro con gli autori è stato “fenomenale” e ha parlato del suo allenamento in vista delle riprese aggiungendo che sta imparando anche ad andare a cavallo:

Non ho ancora incontrato Pedro (Pascal) o Bella (Ramsey), le ho mandato un messaggio, ma non ho ancora avuto il piacere di parlarci di persona, spero accada presto!

Le riprese della seconda stagione di The Last of Us partiranno a metà febbraio.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

