Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Zachary Levi, volto di Shazam, ha dichiarato di voler far parte della stagione 2 di The Last of Us.

In un tweet, ora rimosso, l’attore ha espresso il suo entusiasmo per il videogioco, e ha chiesto direttamente a Neil Druckmann di far parte della stagione 2.

ADORO assolutamente ‘The Last of Us’! L’ho adorato da quando ho giocato al primo gioco. Poi il sequel è stato, oserei dire, anche migliore! Sarei così entusiasta di far parte della serie! Che ne dici, @Neil_Druckmann??

Qui sotto invece, Levi ribadisce il suo amore per la serie tv, ai microfoni di Josh Horowitz:

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

Fonte: Comic Book