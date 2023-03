Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

The Last Of Us ha raggiunto, e superato, l’importante traguardo record di 1 miliardo di minuti visti in streaming dal suo debutto avvenuto a gennaio.

La serie con star Bella Ramsey e Pedro Pascal ha avuto un +36% rispetto ai precedenti dati rilevati da Nielsen.

I dati fanno riferimento solo a HBO Max e posizionano la serie al quarto posto generale della classifica dei contenuti più visti in streaming, rimanendo a poca distanza da New Amsterdam che è sul gradino più basso della classifica con 1,253 miliardi di minuti visti, ma dopo 76 puntate.

The Walking Dead e Ginny & Georgia sono invece alla sesta e settima posizione, non andando oltre i 900 milioni di minuti.

Poker Face, la serie di Rian Johnson, potrebbe entrare prossimamente in classifica compiendo un sorpasso: con cinque episodi il progetto ha registrato 641 minuti visti dopo soli cinque episodi.

Nella Top 10 delle serie tv ci sono inoltre Cocomelon, Grey’s Anatomy e NCIS.

Che ne pensate del risultato ottenuto da The Last Of Us in streaming, superando quota 1,2 miliardi di minuti visti?

