The Last of Us

Troy Baker e Bella Ramsey hanno parlato dell’episodio 8 di The Last of Us, disponibile da oggi anche su Now. Se non volete ricevere ulteriori spoiler sulla puntata non proseguite nella lettura.

Nel podcast ufficiale della serie tv, Troy Baker e Bella Ramsey hanno parlato dell’episodio, e del confronto tra i due personaggi. Baker ha raccontato:

È stata una lunga giornata. Quello è stato il mio giorno più lungo sul set. E ho passato, credo, otto… sì, probabilmente otto set di guardaroba diversi perché c’era una sacca di sangue attaccata a un tubo con un compressore d’aria in modo che quando sono seduto lì e mi colpisce, si attiva e sgorga sangue, sangue e sangue e sangue e sangue e sangue. E poi sbatto contro il muro, soffocando nel mio stesso sangue, e mi siedo lì nel mio sangue. Il tutto diventa molto bello.

Bella Ramsey ha poi ricordato l’esperienza di lavorare con Baker:

Penso che io e Troy avessimo sviluppato questo rispetto immediato l’uno per l’altra. Perché avevo visto parti del gioco, e lui stava ovviamente facendo parte dello show, ed è stata un’esperienza davvero speciale incontrarlo per la prima volta, ed è andata come in quel meme di Spider-Man in cui si indicano tra loro. Penso che mi stesse sostanzialmente incoraggiando dicendomi che ero Ellie, ed io ero in completa ammirazione del suo Joel. E penso che su questo abbiamo legato un po’. Non ne abbiamo parlato molto. Non ci siamo collegati mentalmente, ma l’abbiamo trattata come un’esperienza nuova.

