The Last of Us

Bella Ramsey ha svelato che ha qualche preoccupazione causata dallo status di ‘Daddy’ di Pedro Pascal, sua co-star in The Last Of Us.

L’interprete di Ellie, intervistata da Vanity Fair, ha infatti spiegato che sta imparando a gestire la fama ottenuta grazie allo show tratto dal videogame. Il progetto televisivo ha inoltre contribuito in modo determinante a rendere Pascal uno dei beniamini del pubblico e lo ha reso un ‘daddy’ a causa dei ruoli paterni interpretati in The Last of Us e The Mandalorian. Bella ha ora spiegato:

All’inizio ci scherzavo sopra molto, ma ora sono preoccupata che si sia andati troppo oltre. Non so se lo stia ancora apprezzando. Devo chiederglielo.

Parlando dell’interprete di Joel, Ramsey ha inoltre aggiunto:

Lui è un fenomeno globale come dovrebbe essere, perché è davvero spettacolare.

Che ne pensate delle preoccupazioni di Bella Ramsey nei confronti di Pedro Pascal e il suo essere diventato il ‘daddy’ dei fan?

