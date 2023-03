Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Bella Ramsey ha svelato che guarda i commenti degli spettatori di The Last Of Us e di essere particolarmente felice per la reazione della comunità gay.

L’interprete di Ellie, durante un episodio di The Last of Pods, ha spiegato:

Avevo giurato a Craig Mazin che non avrei guardato i commenti e penso di aver drammaticamente fatto saltare quel giuramento nelle ultime settimane. Sono davvero consapevole che c’è un esercito gay che è su Twitter e sta sostenendo me ed Ellie e penso si facciano sentire più di tutte le persone che continuano a odiarla, o a odiare lo show, i troll omofobi, qualsiasi cosa…

Bella ha ammesso:

Semplicemente è bello avere quell’esercito che mi protegge. Quella è una reazione che ho realmente apprezzato.

Ramsey ha inoltre aggiunto:

E inoltre amo le reazioni dei giocatori. Quella è la cosa che sembra più validante: quando gli amati giocatori che sono così coinvolti nel gioco dicono: ‘Questo è fatto così bene ed è all’altezza di tutte le mie aspettative, e le supera’. quella è la questione, quella è la reazione che ti fa sentire davvero bene.

L’attrice ha infine spiegato che le piacciono alcuni dei meme condivisi online, in particolare quelli che fanno il confronto con il videogioco originale.

Che ne pensate del commento di Bella Ramsey alle reazioni dei fan di The Last Of Us online?

