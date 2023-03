Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Wētā FX ha lavorato anche agli effetti speciali di The Last of Us, e tra gli addetti ai lavori c’era anche Gino Acevedo, che lavorò anche al design di Gollum de Il Signore degli Anelli.

Il supervisore di Wētā FX Simon Jung, ha raccontato a Comic Book come è nato il Bloater:

Gino è stato fortemente coinvolto nella creazione del Bloater. Ha capito tutte le proporzioni e alcune delle escrescenze e sì, è stata una combinazione tra il riferimento al gioco e ciò che avevamo ottenuto con la tuta protesica, e con ciò che avevamo fatto in termini di concept work, uniti ad alcuni concept work inediti di Naughty Dog, che Neil è stato così generoso da mostrarci.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

