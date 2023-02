Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Dopo la sua apparizione nell’episodio 5 di The Last of Us, il Bloater è diventato la nuova icona sexy del web.

In una recente intervista con EW, Adam Basil, che indossa il costume del Bloater nella serie tv, parla dell’accoglienza fin troppo calorosa del pubblico, tra meme e gif sexy:

Sembra essere un po’ un’icona sexy. Ha catturato l’immaginazione e la fantasia di molte persone. Qualcuno mi ha chiesto se potevo andare al loro matrimonio. Ho avuto persone che mi hanno inviato messaggi d’amore. Ha davvero tirato fuori qualcosa nelle persone che non credo nemmeno loro sapessero di avere. È il grande papino fungo, penso che ci sia diventato un meme.

