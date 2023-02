Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 4 di The Last of Us debuttano i Cacciatori, un gruppo di predoni che mette i bastoni tra le ruote a Joel ed Ellie. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio non proseguite nella lettura.

Neil Druckmann ha spiegato quali differenze ci sono tra i Cacciatori dei videogiochi e quelli della serie tv, guidati dall’inedito personaggio di Kathleen, interpretato da Melanie Lynskey:

I cacciatori assumono un ruolo leggermente diverso nello show. Perché amo l’idea che non ci siano solo buoni e cattivi. Tutti cercano di sopravvivere, tutti cercano di vivere la vita nel modo più completo possibile. Ma spesso gli obiettivi sono in competizione tra loro, ed è qui che accadono le cose interessanti. Le diverse filosofie su come sopravvivere si scontrano: il fine giustifica i mezzi? Nella serie tv raccontiamo la storia in nuovi modi rispetto a come abbiamo fatto nel gioco.

Craig Mazin ha aggiunto:

Non dovevamo soddisfare un’esigenza del videogioco, che era quella di inviare dei PNG contro di te. Devi uccidere un sacco di persone in quel videogioco, ma per noi la violenza era piuttosto seria e non volevamo stranire le persone. E quindi quando arrivano i nemici, era importante per noi porre la domanda: “Beh, perché sono nemici? Cosa vogliono?” Non sono solo persone malvagie. Dal loro punto di vista, tutto questo ha senso ed è giustificabile, ed è stata una cosa interessante da esplorare nella serie tv.

