Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel prologo del primo episodio di The Last of Us, disponibile da questa notte, viene spiegata la minaccia dei Cordyceps. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto la puntata.

L’episodio si apre con un talk show, in cui uno scienziato interpretato da John Hannah spiega quanto sono pericolosi i funghi per l’umanità.

Lo showrunner Craig Mazin, già autore di Chernobyl per HBO, ha spiegato a The Hollywood Reporter quanto del discorso di Hannah sia stato basato sulla scienza reale:

“È reale – è reale nella misura in cui tutto ciò che dice che il fungo fa, lo fanno davvero. Lo fanno da sempre. Ci sono alcuni documentari straordinari che sono al contempo piuttosto terrificanti. Lo scienziato avverte: cosa succede se si evolvono e entrano dentro noi? Da un punto di vista puramente scientifico, ci farebbero esattamente quello che fanno alle formiche? Non credo. Ne dubito. D’altra parte, ha ragione: l’LSD e la psilocibina provengono dai funghi. Quello che ho detto a John è stato: “Quello che stiamo facendo in questa scena è dire alla gente che questa minaccia c’è sempre stata”.

Mazin ha detto che la scena gli ha fatto pensare a una preoccupazione molto simile avuta con Chernobyl:

Ciò che mi ha lasciato di ghiaccio è che la centrale nucleare di Chernobyl è esplosa quella notte, ma poteva esplodere una settimana prima o poteva esplodere un mese prima. Il che significa che in questo momento c’è qualcosa che sta solo aspettando di esplodere – semplicemente non lo sappiamo. È stato così sconvolgente poter dire alla gente: “Lo sapevamo, è sempre stato lì, ora ti mostreremo la notte in cui finalmente succede”.

Nel cast Pedro Pascal nel ruolo di Joel e l’astro nascente britannico Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, e l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, e Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us debutta oggi, 16 gennaio 2023, su Now.

