The Last of Us

Matthew McConaughey era in lizza per il ruolo di Joel in The Last Of Us, come ha confermato il co-creatore Craig Mazin, smentendo invece che nel casting fosse coinvolto Mahershala Ali.

Lo showrunner ha spiegato:

Non ho mai parlato con Mahershala. Ho parlato invece con Matthew. Non posso dire se fosse serio, era piuttosto una situazione ‘Ehi, c’è qualcosa di cui potremmo parlare’… Era una di quelle cose in cui sono certo esiste un universo alternativo in cui l’interprete è diverso. Matthew McConaughey è un attore fantastico. Sono certo che sarebbe stato grandioso, ma sarebbe stato diverso e mi piace la serie che abbiamo realizzato.

Durante il suo intervento al podcast Happy Sad Confused, Mazin ha aggiunto che Pedro Pascal è stato fin dall’inizio nella lista dei potenziali interpreti di Joel, ma sembrava non fosse disponibile.

Craig ha aggiunto:

Poi ho ricevuto una telefonata dal suo agente che ha detto: ‘Sapete, potrebbe essere disponibile’. Di solito quando mandi degli script ad attori come questi, sei fortunato se lo leggono entro un mese. Era nel Regno Unito all’epoca, lavorando a un film, e ho pensato che ci sarebbe voluta un’eternità, tra il film e i diversi fusi orari. L’ho mandato un venerdì. Sabato mattina ho ricevuto una telefonata: ‘Lo ama. Vuole parlare via Zoom’.

Che ne pensate? Potete immaginare Matthew McConaughey nel ruolo di Joel in The Last Of Us?

