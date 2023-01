Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Craig Mazin ha commentato le differenze di Bill e Frank con le loro controparti nel videogioco di The Last of Us. Non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Per chi non lo sapesse, nel videogioco Frank si suicida dopo essere stato morso, ma lui e Bill erano anni che erano infelici. Destino diverso per le loro controparti nella serie tv, che trovano la morte fianco a fianco, dopo aver vissuto tanti anni insieme, come raccontato da Craig Mazin al The Los Angeles Times:

Per le persone che hanno giocato e adorato il gioco, questo è qualcosa di completamente nuovo. La storia di Bill e Frank e la lettera che Bill si lascia alle spalle nello show è una parte così grande del motivo per cui Joel decide che continuerà il viaggio con Ellie… Ho fatto in modo che la loro relazione alla fine diventi una specie di chiave di volta per sbloccare tutta la serie.

Il creatore di The Last of Us Neil Druckmann ha attribuito al co-creatore Bruce Straley la versione del gioco di Bill, la cui esistenza solitaria sollevava la domanda: “Per cosa sopravvivrai quando hai perso tutto?”. Lo stesso Straley ha così commentato il personaggio:

Nel videogioco Bill è una persona che provava sentimenti genuini per un altro essere umano in quel mondo, e sta reagendo alla fine della relazione. Quella reazione viene poi proiettata sulla relazione tra Joel ed Ellie. Mentre quel Bill ha avvertito i due che avere un partner è utile solo per farsi uccidere, quello della serie TV è l’opposto: avere un partner è l’unica ragione per vivere.

Mazin ha infine spiegato che la storia d’amore di Bill e Frank era un modo per far capire a Joel – e allo spettatore – che c’è un modo per essere felici anche in mezzo all’apocalisse:

Abbiamo utilizzato la storia di Bill e Frank per far capire a Joel – e allo spettatore – che c’è un modo per le persone di raggiungere una sorta di pace, felicità e amore in questo mondo. Penso che in una serie tv come questa, in cui il mondo intorno ai nostri personaggi li mette costantemente sotto pressione … c’è la tendenza che i finali siano tragici, violenti, bruschi e arrivino troppo presto. E ho pensato che fosse importante mostrare come una relazione potesse durare, e poi concludersi in modo naturale. Perché la morte è una cosa perfettamente naturale da vedere.

Nel cast della serie tv Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

