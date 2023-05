The Last of Us

Craig Mazin ha condiviso con il sito Deadline, in occasione della rubrica It Starts On The Page, lo script del terzo episodio di The Last Of Us.

La puntata aveva come titolo Long Long Time, ispirandosi alla canzone di Linda Ronstadt, e ha raccontato la storia di Bill e Frank, interpretati da Nick Offerman e Murray Bartlett.

Mazin ha introdotto lo script spiegando:

The Last Of Us è una storia d’amore, e quello non sempre è una buona notizia. L’amore può accecarci, spingerci alla violenza, indurire i nostri cuori nei confronti degli sconosciuti, o paralizzarci con il dolore. Ma nel mondo che io e Neil Druckmann abbiamo costruito per questo show, è stato semplicemente importante mostrare come l’amore potesse comunque fiorire in un modo positivo. Volevo esplorare come due tipi davvero diversi d’amore – quello in grado di nutrire, generoso e abbellente, e quello protettivo e possessivo – possano esistere in equilibrio.

Mazin ha aggiunto:

Bill e Frank hanno incarnato questi due tipi di amore. E, per me essendo sposato da oltre 25 anni, è stato altrettanto importante mostrare quel tipo di amore… Quello durevole, consumato, che è un prodotto non solo dell’attrazione e della chimica, ma anche dell’impegno. La mia speranza è che le persone vedessero nel rapporto di Bill e Frank la vittoria dell’amore onesto, raggiungibile e realistico… Anche nell’epilogo della storia di Bill e Frank. Dopo tutto, ognuno di noi finirà. Non è un fallimento per ogni vita vissuta bene o per ogni amore che condividiamo. Si tratta semplicemente dell’atto finale di quello che si spera sia un meraviglioso spettacolo. E se siamo fortunati, come è Bill, ci lasciamo alle spalle una lezione che ispira gli altri a vivere come abbiamo fatto. Frank cambia Bill in meglio. Bill cambia Joel in meglio. Joel cambia Ellie in meglio. Questo è ciò che può fare l’amore.

Craig Mazin ha poi concluso:

Sono stato abbastanza fortunato dall’avere un brillante regista in Peter Hoar e in Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nick Offerman e Murray Bartlett il cast perfetto. Hanno tutti avuto il più grande rispetto per ciò che ho scritto e, in cambio, ho avuto il più grande rispetto per il modo in cui l’hanno portato in vita. E, come ho detto a Nick quando gli ho mandato lo script: ‘Non so come potrei scriverlo meglio di così, quindi spero che ti piaccia’. Dico lo stesso a voi e grazie davvero tanto per aver letto e guardato il nostro show.

Potete leggere lo script della puntata sul sito di Deadline.

