The Last of Us

Craig Mazin, in un’intervista rilasciata a The Wrap, ha ammesso che non esclude la realizzazione di spinoff di The Last Of Us.

Lo sceneggiatore ha raccontato:

Non ne abbiamo parlato con Neil Druckmann in modo specifico perché siamo così concentrati sul raccontare la storia principale. Non sono contrario all’idea di altri show che potrebbero nascere da questi personaggi o da quel mondo.

Mazin ha aggiunto:

Non so quanto ancora di The Last of Us sarei personalmente in grado di fare. Queste serie sono così grandi che sto, in un certo senso, bruciando alcuni dei decenni che mi rimangono nel raccontare questa storia. Ma non ho alcun problema all’idea e sono certo che anche Neil sarebbe interessato.

Il co-showrunner ha ribadito:

Se ci fosse qualcosa che avesse senso, non vedo perché no. La mia speranza più grande è che se ci fosse qualcosa come quello venga fatto con la stessa grande attenzione, con il rispetto e l’amore, che noi stiamo avendo nei confronti di questa serie.

Lo showrunner, parlando del futuro della serie, ha ammesso inoltre che potrebbe concludersi con la quarta stagione e tutto dipenderà da come riusciranno a raccontare la storia e dalla reazione dei fan:

Il numero non è importante. Ciò che è importante è che quando arriviamo alla fine della stagione, gli spettatori pensino ‘Quella è stata una buona stagione’.

Che ne pensate? Vorreste venissero realizzati degli spinoff di The Last Of Us?

