The Last of Us

Craig Mazin ha ringrazito il pubblico per la calorosa accoglienza riservata all’episodio 3 di The Last of Us, che ha ottenuto anche un record d’ascolti.

Mazin ha sfruttato il proprio profilo Instagram per ringraziare il pubblico e tutto lo staff che ha lavorato all’episodio 3 di The Last of Us, potete vedere il post qui sotto:

Sono un imbranato con Instagram, quindi spero di averlo fatto correttamente. Cos’ha di diverso un post da una storia? Penso che domani chiederò ai miei figli di spiegarmelo. MA NEL FRATTEMPO… godetevi questa vista elettrizzante del parcheggio di Cumberland Farms. :) La reazione all’episodio 3 “Long, Long Time” è stata assolutamente travolgente. Ho un tale apprezzamento per tutti coloro che hanno lavorato così duramente per dargli vita… cast, troupe, regista, produttori, network… TUTTI. L’abbiamo fatto insieme ed è stata una gioia assoluta condividerlo con tutti voi. Grazie per la gentilezza e l’amore che ci avete dimostrato. Siamo orgogliosi di ciò che deve ancora venire e speriamo che rimaniate in viaggio con noi. Con gratitudine,

Craig

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

Fonte: Instagram