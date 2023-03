The Last of Us: Craig Mazin spiega il minor numero di infetti negli episodi della stagione 1

The Last of Us

In occasione del finale di The Last of Us, Craig Mazin ha risposto ad alcune delle critiche relativo al numero degli infetti nello show.

Craig Mazin ha spiegato che a differenza del videogioco, la serie tv è un media passivo e che nel seguito probabilmente ce ne saranno di più:

Parte del processo di adattamento è cercare di capire come prendere il materiale originale che è stato costruito attorno al gameplay e portarlo su un mezzo passivo come la televisione. E gran parte del gameplay era incentrato su personaggi non giocabili che devi aggirare evitandoli o uccidendoli furtivamente o semplicemente affrontandoli a testa alta. Questa è una tua scelta quando giochi. E gli NPC erano predoni o cannibali, oppure erano gli infetti. Quindi ci sono molti combattimenti. Non so quale sia il numero massimo di uccisioni in una partita di The Last of Us, ma è sicuramente a tre cifre. Quindi a volte abbiamo dovuto fare delle scelte su come volevamo presentare gli infetti.

Dirò che anche se avevamo il via libera per una stagione televisiva, Neil e io sentivamo che non potevamo semplicemente fare qualcosa senza considerare cosa sarebbe successo dopo. C’è altro The Last of Us in arrivo. Penso che l’equilibrio non vada cercato sempre all’interno di un episodio o addirittura da episodio a episodio, ma da stagione a stagione. È del tutto possibile che ci saranno molti più infetti in futuro. E forse diversi tipi di infetti. Ma all’interno degli episodi su cui ci stavamo concentrando, penso che alla fine abbiamo generalmente sottolineato il potere delle relazioni e cercato di trovare un significato ai momenti di azione.

Quindi potrebbe esserci stata meno azione di quanto alcune persone volessero, perché non potevamo necessariamente trovare un significato per un bel po’ o avevano la preoccupazione che sarebbe stato ripetitivo. Dopotutto, non lo stai giocando, lo stai guardando. E sebbene a molte persone piaccia guardare il gameplay, deve essere un po’ più concentrato e propositivo quando lo trasmettiamo in TV.

