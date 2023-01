Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

In un lungo articolo sul PlayStation Blog, Neil Druckmann ha spiegato le differenze tra girare una scena d’azione nel gioco e in una serie tv come The Last of Us.

Druckmann ha spiegato che in un gioco si tende a far vivere l’azione al giocatore, mentre in una serie tv è bene che sia moderata per essere utile a ciò che succede nella storia:

Una delle più grandi differenze per una sequenza d’azione è che non la metteremmo quasi mai in un filmato del gioco perché i giocatori vogliono viverla. Queste sono le parti in cui vogliamo dare il controllo al giocatore e dire: “Affronta questa situazione” e fargli sentire la minaccia. Non puoi farlo con la serie tv. Quindi, ciò di cui parla molto lo show, specialmente uno come questo, è essere moderati. Quando qualcosa è orribile come questa minaccia, è più spaventoso quando non lo vedi. Vedremo scorci di Clicker, a volte li vedremo in un riflesso nel vetro. Anche alla fine dell’episodio, quando quell’orda di Infetti sta arrivando da Tess, li teniamo fuori fuoco perché era più inquietante non vederli, sentire solo la loro presenza. Ed è più spaventoso, specialmente nella serie tv, vedere la paura negli occhi del personaggio. Quindi, gran parte della regia, per quanto riguarda dove metti la telecamera, è: “Mostriamo la paura dei personaggi il più possibile, anche più della cosa che li sta inseguendo”.

Druckmann ha spiegato che a differenza del gioco, in cui c’è bisogno di tanta azione per entrare in contatto con le meccaniche e i personaggi, in una serie tv certe cose non vanno per forza di cose mostrate:

Nel gioco, devi avere abbastanza azione per padroneggiare la meccanica in modo da poter entrare in contatto con i personaggi, e padroneggiarne il ritmo. Con la serie tv, ogni sequenza d’azione, il nostro approccio è stato ‘Come facciamo a renderla legata ai personaggi?’ Deve accadere con i personaggi. Non possono essere puramente spettacolari. E in quella sequenza con i Clicker, fino a quel momento, Ellie ha davvero legato con Tess. Parla con Joel solo quando è costretta a farlo, e sembra che sia uno sforzo per lei fargli delle domande. Non si piacciono, ma questa sequenza li costringe a stare insieme e costringe Joel a proteggerla in un modo che non voleva, ma non può fare a meno di farlo.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

Fonte: PS Blog