The Last of Us

Nell’episodio 1×08 di The Last Of Us viene introdotto David, personaggio proposto nella serie con alcune differenze rispetto al videogioco.

Non proseguite con le lettura se non volete anticipazioni!

David è il leader di un gruppo che Joel ed Ellie incontrano lungo il proprio percorso. Dopo che i protagonisti uccidono alcuni membri del suo gruppo, l’uomo decide di vendicarsi. Nella versione televisiva è interpretato da Scott Shepherd e rapisce Ellie che, tuttavia, riesce a fuggire e a ucciderlo.

Nel videogioco David, tuttavia, non è mai mostrato come un leader e non si svelano mai realmente le sue azioni oltre le interazioni con Joel ed Ellie. Nel gioco si dà spazio infatti solo ad alcuni momenti con James, parte che nello show è stata affidata a Troy Baker.

Sul piccolo schermo l’uomo viene poi mostrato come un predicatore che ha usato la religione per aumentare la sua influenza, pur non mettendo in pratica ciò che insegna.

Nel videogioco, invece, non c’è alcun dettaglio che sveli l’uso della religione per raggiungere i propri scopi e sfruttare le persone che lo circondano.

Che ne pensate delle differenze del personaggio di David nella serie The Last Of Us rispetto al videogioco?

Fonte: ComicBook