The Last of Us

Simon Jung, supervisore degli effetti speciali di Weta FX, ha parlato di The Last Of Us e del clicker più difficile da realizzare nella prima stagione della serie.

A creare qualche difficoltà è stata la scena in cui una ragazzina trasformata in clicker entra nel veicolo in cui si trova Ellie (Bella Ramsey).

Jung, che lavora per Weta FX, ha spiegato:

La cosa più fantastica di quel momento è stata quando è diventato chiaro che avremmo dovuto sostituirla perché era un’attrice con il trucco prostetico, ma il problema era che non sembrava abbastanza una bambina, e poi è diventato evidente che dovevamo sostituirla con una versione totalmente digitale. Tutti erano super entusiasti perché non è qualcosa che devi fare molto spesso.

Ad avere l’idea di quella presenza inquietante è stato il team di Naughty Dog che ha condiviso con i responsabili degli effetti visivi dei concept art. Jung ha sottolineato:

Parlando di incubi, quello ancora mi tormenta. Ci è voluto davvero molto tempo per far capire il fatto che fosse una bambina, o lo fosse stata 20 anni prima, quando non era ancora diventata totalmente Clicker. Il fatto che sia una bambina, in base alle proporzoni, è stato davvero difficile da far capire perché non hai gli occhi e nemmeno un naso, non hai una fronte o qualsiasi elemento che riconosceresti dal punto di vista visivo come l’aspetto di un bambino in cui tutto è un po’ sproporzionato.

Il modello totalmente in digitale è stato poi inserito nella scena, ma Dennis Yoo, che è stato supervisore all’animazione, ha voluto replicare i movimenti della persona coinvolta nelle riprese:

Lei è una contorsionista, quindi tutti quei movimenti paurosi sono i suoi, al 100%. Ma quello che abbiamo dovuto fare, visto che stavamo usando gli effetti digitali, era di ricrearla con i movimenti giusti. Abbiamo cercato di copiarli nel modo più fedele possibile, e poi abbiamo dovuto migliorare i possibili contatti tra le dita e il contesto, abbiamo dovuto rendere ogni movimento un po’ più dettagliato.

Che ne pensate del clicker ideato come una bambina nella prima stagione di The Last Of Us? Lasciate un commento!

Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

