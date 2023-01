The Last of Us

L’episodio 2 di The Last of Us contiene anche un simpatico easter egg dedicato a Uncharted. Non proseguite la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

L’accendino utilizzato da Tess alla fine dell’episodio è stato modellato su quello di Sam Drake, il fratello di Nathan Drake, il protagonista di Uncharted. L’accendino è apparso per la prima volta in Uncharted 4: La fine dei ladri.

UNCHARTED fans: Did Tess's lighter from last night's episode of #TheLastOfUs look familiar? 👀 It was modeled after Sam Drake's lighter from UNCHARTED 4: A Thief's End! pic.twitter.com/kAlAc8t94Z — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 23, 2023

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile dal 16 gennaio, su Now. Il primo episodio in italiano debutterà questa sera, sempre su Now e Sky.

