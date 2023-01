Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 3 di The Last of Us, disponibile da oggi su Now, viene svelato come è esplosa l’epidemia Cordyceps. Ovviamente se non avete visto l’episodio, non proseguite nella lettura così da evitare spoiler.

All’inizio dell’episodio, Ellie chiede a Joel come è iniziata la pandemia, e l’uomo, dapprima diffidente, le spiega che probabilmente si è diffusa tramite cibo, il Cordyceps è mutato ed è finito in un alimento di prima necessità farina o zucchero. C’erano brand che esportavano il cibo in tutto il mondo: pane, cereali, preparato per pancake e se ne mangiavi a sufficienza diventavi infetto. Il cibo è arrivato nei negozi il giovedì, la gente lo ha preso mangiandone la sera e la mattina successiva. Qualche ora dopo sono iniziati a star emale, il pomeriggio e la sera, sono peggiorati e hanno cominciato a mordere. Era il 26 settembre 2003, da lì al lunedì era tutto perduto. Una settimana dopo, i soldati evacuavano le persone delle piccole città, portandole nelle zone di quarantena. Se non c’era spazio però, le fucilavano sul posto, perché i morti non possono essere infettati.

Nel cast della serie tv Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

