The Last of Us

L’episodio 3 di The Last of Us è disponibile da questa notte, e i fan su Twitter stanno tessendo le lodi dell’episodio e la performance di Nick Offerman. Se non avete ancora visto l’episodio non proseguite nella lettura.

I commenti si sprecano sia per complimentarsi per l’episodio, sia per la performance di Offerman, che a detta di molti, meriterebbe una nomination ai prossimi Emmy.

Mark my words: Nick Offerman will be nominated and win the Emmy for his performance in #TheLastOfUs pic.twitter.com/2lXkLYh3AN — Amanda M. Sink (@Sinkintothis) January 30, 2023

Segnatevi le mie parole: Nick Offerman sarà nominato e poi vincerà l’emmy per la sua performance in The Last of Us.

The Last of Us show writers watched the first 10 minutes of UP and said, “Oh, we can do this MUCH sadder.” An incredible, heart-bursting episode 3. Nick Offerman deserves an Emmy for this ALONE.😩❤️😭 — Nik (@nhimak) January 30, 2023

Gli sceneggiatori di The Last of Us hanno visto i primi dieci minuti di Up e hanno detto “Oh, possiamo farlo MOLTO PIU’ triste”. Un incredibile episodio spezzacuore. Nick Offerman merita un Emmy solo per questo.

The third episode of #TheLastOfUs is one of the finest moments in television history. It’s so delicate, raw, and intimate. Nick Offerman and Murray Bartlett give award-worthy performances. If you don’t cry, I don’t trust you. pic.twitter.com/6nEUjVKYbg — Josie Meléndez @ Sundance 🇵🇷 (@TheJosieMarie) January 30, 2023

Il terzo episodio di The Last Of Us è uno dei momenti più belli della storia della televisione. È così delicato, crudo e intimo. Nick Offerman e Murray Bartlett meritano un premio. Se non avete pianto, non vi credo.

#TheLastOfUs ep 3 (Long Long Time) is perfect. One of the most beautiful post-apocalyptic stories ever told. Nick Offerman and Murray Bartlett give phenomenal, unforgettable, career-best performances. A reminder that when things go to hell, you can still keep living and loving. pic.twitter.com/HydpVgr8B8 — Jeffrey Rex (@ImJeffreyRex) January 30, 2023

L’episodio 3 di The Last Of Us (Long Long Time) è perfetto. Una delle più belle storie post-apocalittiche mai raccontate. Le prestazioni di Nick Offerman e Murray Bartlett sono indimenticabili, le migliori della loro carriera. Un promemoria che quando le cose vanno all’inferno, puoi ancora continuare a vivere e ad amare.

Whoever decided to cast Nick Offerman as Bill needs the biggest raise, this is one of the best casting in all of history. Getting to see his past with Frank warmed my heart as much as it broke it #TheLastOfUs pic.twitter.com/xNxDj1lKUW — Jack (-_•) (@captaincupkicks) January 30, 2023

Chiunque abbia deciso di scegliere Nick Offerman come Bill ha bisogno di un grande aumento, questo è uno dei migliori casting di tutta la storia della tv. Vedere il suo passato con Frank mi ha scaldato il cuore tanto quanto lo ha spezzato sul finale #TheLastOfUs

Tonight’s episode of The Last of Us was remarkable tv, *easily* the best episode so far but also the most drastically different than the game and I don’t know how to feel about that. — Colby Nash (@DantonNash) January 30, 2023

L’episodio di stasera di The Last of Us è stato straordinario per una serie tv, facilmente il miglior episodio finora, ma anche il più drasticamente diverso dal gioco e non so come sentirmi al riguardo.

The Last Of Us episode 3 was one of the best things I've ever seen on television and an absolutely remarkable achievement. Nick was fantastic. Everyone was fantastic. I can't conceive of anything that could top this. Thank you to everyone involved. #TheLastOfUs — Raaj (@raajofvalheru) January 30, 2023

L’episodio 3 di The Last Of Us è stata una delle cose migliori che abbia mai visto in televisione e un risultato assolutamente notevole. Nick è stato fantastico. Tutti sono stati fantastici. Non riesco a concepire niente che possa superare questo. Grazie a tutti i partecipanti.

Nel cast della serie tv Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

Fonte: Comic Book, 2