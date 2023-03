Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 1×08 di The Last Of Us ha proposto sullo schermo dei momenti molto sconvolgenti e anche brutali e le reazioni dei fan non si sono fatte attendere.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulla serie.

Nella puntata Ellie cerca di prendersi cura di Joel, dopo che è rimasto ferito, e la situazione la porta a fare la conoscenza di David, il leader di un gruppo di cui conoscerà, purtroppo, le vere intenzioni.

La ragazzina si trova così a fare i conti con dei cannibali che vogliono vendicarsi uccidendo Joel, colpevole di aver sparato a uno di loro durante gli eventi raccontati nella sesta puntata.

Ellie rischia inoltre di essere violentata prima di fuggire e ritrovare Joel e rifugiarsi nel suo abbraccio.

Sui social molti degli spettatori lodano l’interpretazione di Bella Ramsey, sottolineando che è un’attrice incredibile e ogni puntata l’ha vista migliorarsi costantemente.

https://twitter.com/leia_romanova/status/1632577901949341697

Altri fan hanno apprezzato il modo in cui è stato rappresentato David, sostenendo che ci fosse bisogno di un buon villain nella storia.

https://twitter.com/CWGraham17/status/1632576890874494976?ref_src=twsrc%5Etfw

A lasciare un po’ interdetti è invece il fatto che la prossima settimana andrà già in onda il season finale, sostenendo che il rapporto tra Ellie e Joel avrebbe meritato più spazio.

https://twitter.com/AKittyMassacre/status/1632576677401198594?ref_src=twsrc%5Etfw

Ecco altre reazioni dei fan, tra empatia nei confronti di Ellie e dispiacere per essere già arrivati alla fine della prima stagione.

https://twitter.com/yeosangrias/status/1632576644736073730?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/sorinamamii/status/1632584718016466944?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/graveyarddisco/status/1632584029747773442?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/deluxecyher/status/1632584639217844226?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JacobEmber/status/1632580993822466050?ref_src=twsrc%5Etfw

Che ne pensate delle reazioni dei fan all’episodio 1×08 della serie The Last Of Us? Lasciate un commento!

