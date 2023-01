The Last of Us

Manca solo una settimana all’uscita del primo episodio di The Last of Us, l’atteso adattamento televisivo del videogioco di Neil Druckmann da lui creato assieme a Craig Mazin per la HBO, e che in Italia andrà in onda su Sky e in streaming su NOW. In questi giorni, grazie agli incontri stampa dei creatori e del cast, stiamo scoprendo di più sulla serie, ma in attesa di vedere la premiere oggi raccogliamo tutte le immagini ufficiali uscite finora, che ci presentano i protagonisti e alcuni degli scenari che vedremo – e che ricordano moltissimo proprio il videogioco.

Ecco la galleria!

Vi ricordiamo che The Last of Us debutterà il 16 gennaio in Italia su Sky e in streaming su NOW. Nel cast Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Merle Dandridge.

