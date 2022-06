The Last of Us

Una nuova foto scattata sul set della serie The Last Of Us mostra insieme Joel ed Ellie, permettendo ai fan di dare uno sguardo ai costumi e al look dei personaggi interpretati da Bella Ramsey e Pedro Pascal.

I dieci episodi prodotti per la prima stagione dello show targato HBO mostrerannno infatti Joel Miller mentre accompagna Ellie attraverso gli Stati Uniti in una missione per conto di un gruppo chiamato Fireflies.

Nella serie appariranno anche Sarah (Nico Parker), Tommy (Gabriel Luna), Tess (Anna Torv), e Marlene (Merle Dandridge).

Le riprese in Canada dovrebbero concludersi inn queste settimane e la nuova immagine apparsa online mostra un emozionante momento immortalato sul set.

