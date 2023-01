The Last of Us

Gabriel Luna ha raccontato del periodo di casting di The Last of Us che gli ha permesso di ottenere la parte di Tommy.

Ospite del podcast The Last of Pods di ET, Luna ha parlato di come ha ottenuto il ruolo di Tommy nella serie HBO. Luna ha spiegato che conosceva già abbastanza bene il gioco originale di The Last of Us, dato che a differenza di altri attori, lo aveva finito:

Bene, quello che sapevo di Tommy all’inizio erano circa 30 minuti di gioco che avevo fatto nel 2013 quando ero in visita ad Austin per Natale. Stavo facendo una jam session con un gruppo di miei amici e stavamo suonando la chitarra, e dopo averla messa giù, ci siamo seduti sul divano. Ho guardato tutti i suoi giochi e lui aveva The Last of Us. L’ho messo nella console ed è stato sorprendente per me che tutti i primi 30 minuti della partita si siano svolti ad Austin. Ho pensato che fosse davvero, davvero bello. Ci ho giocato. Poi, non l’ho più toccato fino a 10 anni dopo, quando nel 2021 ci stavamo preparando per fare lo show. Mi è stato detto che Craig Mazin e Neil Druckmann avevano pensato a me per il ruolo e ho pensato che potevo essere bravo, che potevo essere adatto come fratello di Pedro, e che c’era un certo interesse nel farlo. Ho comprato il gioco e ho iniziato a giocare immediatamente, perché non volevo incontrare Mazin senza sapere di cosa stessero parlando. Una volta arrivato lì ho parlato con Neil, ho parlato con Craig e ovviamente, non volevo partecipare a un incontro con Neil senza sapere nulla, il che a quanto pare non me ne dovevo preoccupare perché avevano detto a tutti gli altri di non giocare. Essere nel mio piccolo mondo di The Last of Us per due mesi e mezzo e scoprire i personaggi, scoprire chi era Tommy, realizzare quante somiglianze ci fossero. Tutto ciò che ha fatto il gioco è stato accrescere la mia attesa per il primo giorno di riprese, solo per avere finalmente la possibilità di mettermi quegli stivali.

La serie tv di The Last of Us è disponibile dal 16 gennaio, su Now.

