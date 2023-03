Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Nell’ultimo episodio di The Last of Us c’è un’iconica scena dal videogioco con protagonista la giraffa. HBO ha pubblicato le foto dal set con gli attori e l’animale, confermando la presenza della giraffa davanti alle telecamere.

Qui sotto potete vedere Pedro Pascal, Bella Ramsey e Craig Mazin al fianco della giraffa, portata dallo zoo di Calgary.

Joel Ellie e la giraffa 2

Ellie giraffa

Ellie giraffa 2

Joel Ellie e la giraffa







La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

Vi è piaciuta la scena della giraffa di The Last of Us? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

Fonte: Twitter