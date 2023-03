The Last of Us

Gustavo Santaolalla, compositore della colonna sonora di The Last of Us, ha raccontato di come ha creato i brani più commoventi.

In una recente intervista con Consequence of Sound, Santaolalla ha parlato del suo primo incontro con Neil Druckmann:

Quando ho incontrato Neil e mi ha raccontato la storia di The Last of Us, ho detto: ‘Questo è tutto. Questo è il gioco’. Non particolarmente per la storia, ma per il concetto, l’idea di questa connessione emotiva con un giocatore. Poi, quando ho saputo che le persone piangevano mentre giocavano e piangevano quasi negli stessi punti, proprio come nei film, puoi davvero capire quei momenti in cui si crea davvero una connessione emotiva.

Il compositore ha poi paragonato lo show al videogioco, ammettendo che non si distingue chi sia venuto prima, segno del fatto che si tratta di un ottimo adattamento:

Poteva essere anche il contrario. Poteva uscire prima la serie e poi il gioco, perché è una grande storia… È una storia che penso, soprattutto nel momento storico che il mondo sta vivendo e quello che abbiamo passato e cose del genere, tocca molte persone. So che ci sono molte persone che sono davvero interessate allo spettacolo ma che probabilmente odiano i videogiochi. Ecco cos’è, perché la storia è ciò che li collega.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

