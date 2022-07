The Last of Us

The Last of Us non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma il capo della tv via cavo HBO ha aggiornato i fan sul debutto dell’atteso adattamento televisivo del videogioco.

Casey Bloys, commentando le nomination agli Emmy 2022 ottenute con ben 24 show, ha infatti dichiarato:

Penso sia più vicina all’inizio del 2023.

L’arrivo della serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey nei primi mesi del prossimo anno era già stata quasi confermata, tuttavia i fan potrebbero rimanere un po’ delusi dall’attesa destinata a non concludersi presto.

Bloys ha aggiunto parlando dei titoli a propria disposizione nel 2023:

Per allora dovremmo avere Sex Lives of College Girls stagione 2, The White Lotus 2, The Idol, Last of Us, Succession, Julia, Hacks, Barry e Righteous Gemstones. Si tratta di una lineup piuttosto piena.

Fonte: The Hollywood Reporter