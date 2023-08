Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

La prima stagione di The Last of Us ha debuttato su HBO all’inizio di quest’anno, ottenendo immediatamente un successo straordinario. Infatti, la serie è stata recentemente nominata per 24 Emmy Awards, tra cui Outstanding Drama Series, Outstanding Lead Actor In A Drama Series (Pedro Pascal) e Outstanding Lead Actress In A Drama Series (Bella Ramsey). La serie è stata anche riconosciuta per il suo impressionante lavoro nel campo del trucco. La serie è in lizza per l’Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic) e l’Outstanding Prosthetic Makeup. Uno dei candidati è l’artista del makeup prostetico Barrie Gower, che ha recentemente parlato con Vanity Fair del lavoro svolto sulla serie. Nel video, Gower ha condiviso il processo di portare in vita gli “infetti” e di creare una delle creature più iconiche: il bloater.

“Il Bloater è potenzialmente il personaggio più infetto che abbiamo nella prima stagione“, ha spiegato Gower. “Abbiamo avuto il compito di creare una tuta integrale per uno stuntman britannico di nome Adam Basil, che credo sia alto circa un metro e ottanta. Abbiamo preso una scansione completa del corpo di Adam e un calco della testa e delle mani e l’abbiamo assemblato qui in laboratorio. Quindi, avevamo un duplicato di Adam e abbiamo scolpito l’intera tuta Bloated sul suo corpo in argilla da modellazione“.

E ha continuato: “In pratica è come se Adam indossasse un divano e andasse in giro con questo enorme e massiccio divano di gomma. Il peso è piuttosto elevato, ma il tessuto è molto elastico, molto flessibile. Gli dà molta libertà di movimento. La costruzione totale, dall’inizio alla fine, per creare la tuta di Bloater, è stata probabilmente la parte migliore di circa nove o dieci settimane. Hanno scansionato completamente Adam e hanno avuto un file tridimensionale e, come vantaggio, hanno potuto lavorare con la società digitale Weta Digital, che ha creato un Bloater completamente digitale per la sequenza finale“.

