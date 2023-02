The Last of Us

Jeffrey Pierce, l’attore che ha doppiato Tommy nel videogioco di The Last of Us e che interpreta Perry nell’adattamento della serie HBO, si è espresso in difesa della sua partner Melanie Lynskey, la quale ha ricevuto commenti negativi sul suo corpo da parte di chi diceva che non avesse l’aspetto di una comandante di guerra all’interno di una serie di genere post-apocalittico.

“Penso che dimostri solo un’imbarazzante mancanza di comprensione del mondo“, ha dichiarato Pierce a proposito delle parole che sono state spese su Internet nel corso di un’intervista con EW. “Guarda, direi che Hollywood ha fatto un lavoro terribile nel creare la mitologia di, cos’è un uomo? Che cos’è una donna? Quali sono queste estetiche che riteniamo potenti? E quindi penso che, in questa storia in particolare, grazie a chi sono [gli showrunner] Craig Mazin e Neil Druckmann, riusciamo a capovolgere queste narrazioni“.

Il Perry interpretato da Pierce in The Last of Us è il braccio destro della Kathleen interpretata proprio dalla Lynskey, che ha guidato un movimento rivoluzionario a Kansas City per rovesciare l’oppressivo regime militare della metropoli. Tuttavia, una volta al potere, ha finito per esercitare una forma simile a quella della tirannia.

Come vi avevamo anticipato in questo articolo, la vincitrice della prima edizione di America’s Next Top Model, Adrianne Curry, che nel frattempo ha cancellato il suo account Twitter, ha commentato sulla piattaforma social media che il corpo della Lynskey “suggerisce una vita di lusso… non quella di una signora della guerra in un ambiente post apocalittico“. Lynskey ha colto l’occasione per rispondere alla Curry, così come ad altri che hanno fatto commenti negativi sul suo corpo e che si sono lamentati del suo casting in The Last of Us.

“Le donne, e in particolare le donne che occupano posizioni di comando, vengono esaminate incessantemente“, ha scritto Lynskey, durante una lunga discussione su Twitter. “La sua voce è troppo stridula”. “La sua voce è troppo silenziosa”. Presta troppa attenzione al suo aspetto”. Non presta abbastanza attenzione al suo aspetto”. È troppo arrabbiata”; “Non è abbastanza arrabbiata”. Ero eccitata all’idea di interpretare una donna che, in un momento disperato e tragico, si era buttata in un ruolo che non aveva mai pianificato di avere e che nessun altro aveva pianificato di avere, e che poi è riuscito a fare davvero“.

Pierce e Lynskey trascorrono insieme la maggior parte del tempo in The Last of Us. I loro personaggi si incontrano con Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) solo negli ultimi momenti del quinto episodio.

Pierce ha elogiato la Lynskey per come ha gestito il feedback del pubblico ed è entusiasta di far parte di uno show che sfida le percezioni della gente.

“Gli omofobi che si sono spaventati per l’episodio 3. Bene!” ha detto. “Perché l’unico modo in cui riusciranno a superarlo è quello di far scattare in loro questo pensiero e fino a quando non si pongono le domande necessarie per dire: ‘Oh merda, sono solo persone come me. Sono solo persone che vogliono essere amate, che vogliono fare esperienze di vita‘”.

“Che questo casting [della Lynskey] possa scatenare la stupida risposta delle persone all’immagine corporea che in qualche modo ha a che fare con chi è quella persona nel suo intimo, sì, è importante che tutto ciò si inneschi“, ha continuato poi l’attore. “Essere provocati! E poi affrontarlo con la grazia, il coraggio e la calma con cui Melanie lo ha affrontato in questo momento. Molte persone impareranno da questa lezione, dal modo in cui l’ha affrontata, e quindi se tutta questa cattiveria non si fosse mai manifestata non ci sarebbe mai stata questa presa di coscienza“.

Più in generale, Pierce ritiene che sia “responsabilità dell’arte innescarci e costringerci a confrontarci con la bruttezza che abbiamo dentro di noi“.

“Poi possiamo scegliere se cambiare o meno. È allora che diventa una scelta“, ha aggiunto. “Quindi, sì, sono davvero contento che qualcosa proveniente da Hollywood porti queste cose alla ribalta, perché esistono. Il razzismo esiste e la misoginia esiste, e finché non affrontiamo queste cose di petto, siamo fottutamente condannati. Penso che sia tempestivo, che sia giusto, perché bisogna far emergere questo veleno se si vuole affrontarlo“.

Nel cast della serie tv Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

