Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

John Carpenter aveva già rivelato di essere un fan del videogioco The Last Of Us e il regista ha ora espresso il suo apprezzamento anche per la serie tv targata HBO.

Il filmmaker, intervistato da ComicBook, ha dichiarato:

Sì, la amo. Oh, è favolosa.

Quando Carpenter è stato informato che ci sarà una seconda stagione ha sottolineato che la ritiene una notizia favolosa e non ritiene importante la possibilità che la storia si allontani da quella originale:

Amo lo show. La storia è grandiosa. Dimenticate il gioco. Gli attori nello show sono semplicemente sensazionali. La serie è stata fatta così bene.

Il regista ha però dichiarato che non vuole essere coinvolto dietro la macchina da presa:

No, voglio vederla. Non voglio lavorarci.

Che ne pensate del commento di John Carpenter alla serie The Last Of Us? Siete dispiaciuti che non voglia realizzare una puntata?

Fonte: ComicBook