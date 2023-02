Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

The Last Of Us sembra abbia un fan molto speciale: Jon Favreau. Il creatore di The Mandalorian, intervistato da Empire Magazine, ha infatti rivelato che segue il progetto con Pedro Pascal prodotto da HBO:

È uno show grandioso. Sono stato in giro, ho perso l’ultimo episodio, quindi non voglio nessuno spoiler! Pedro è grandioso!

Favreau ha rivelato di apprezzare l’adattamento del videogioco dopo aver risposto ironicamente a una domanda sulla possibilità che nella stagione 3 di The Mandalorian si rivedrà il volto di Din Djarin. Lo showrunner ha infatti dichiarato:

Guardatelo su HBO!

Lo sceneggiatore ha ricordato poi che le due serie con Pedro Pascal sono molto diverse:

È fantastico quanto abbia il monopolio di questo archetipo di genitore, di padre protettivo. Ma sono comunque dei personaggi diversi! Completamente differenti, ma entrambi hanno uno stesso elemento… C’è un rapporto centrale nel delineare un padre protettivo in un rapporto non particolarmente all’insegna della comunicazione.

Che ne pensate? Siete felici che Jon Favreau sia un fan di The Last Of Us?

Fonte: Empire