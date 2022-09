The Last of Us

Ci avviciniamo sempre di più al debutto di The Last of Us su HBO: la serie, basata sul popolare videogioco Naughty Dog, ha come protagonisti Pedro Pascal nel ruolo di Joel Miller e Bella Ramsey in quello di Ellie Williams e racconta di un mondo in cui una sola ragazza potrebbe avere la chiave per la protezione dell’intera civiltà. In questi mesi abbiamo ottenuto molte informazioni sulla serie e stando a quanto visto fino ad ora, la serie sembra essere molto fedele al materiale di partenza. La star Lamar Johnson ha parlato della serie in arrivo la giornalista di Collider Perri Nemiroff mentre era al TIFF per promuovere il suo film Brother.

Johnson interpreta Henry in The Last of Us, che è il fratello maggiore di Sam e i due entrano in contatto con Joel mentre Henry implora quest’ultimo di non sparargli. Anche se non conosciamo i dettagli della serie e di come si differenzierà dal gioco (come hanno dichiarato gli sceneggiatori Craig Mazin e Neil Druckmann), potremmo avere più Henry nello show di quanto si pensi. In ogni caso, la giornalista ha chiesto a Johnson di parlare dello show e dei timori che i fan del gioco nutrono nei confronti della serie.

Johnson ha risposto ricordando che chi sta dietro allo show è anche un fan del videogioco: “Hanno preso questa IP e si sono assicurati che i fan avessero ciò che volevano. Gli adattamenti sono sempre difficili, ma credo che il team che c’è dietro abbia davvero a cuore il materiale, il progetto e i personaggi. Credo che i fan ameranno davvero la serie“.

The Last of Us arriverà su HBO Max l’anno prossimo. Nel frattempo, date un’occhiata al teaser della serie qui sotto: