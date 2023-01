Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Neil Druckmann potrebbe essersi lasciato sfuggire l’identità dell’attrice che interpreterà Abby nella stagione 2 di The Last of Us.

Alcuni fan pensano infatti che HBO abbia già messo gli occhi sull’attrice per Abby. Tra i sospetti c’è Shannon Berry (The Wilds) perché assomiglia molto al personaggio e perché lei stessa ha fatto notare questa somiglianza. Alcuni fan hanno inoltre notato che Neil Druckmann segue l’attrice su Instagram, e che Shannon segue sia Bella Ramsey (Ellie nella serie TV) che l’account Instagram ufficiale del franchise.

neil druckmann do you know something we don’t… pic.twitter.com/Dqn82IAKGp — aleah (@scarymcvies) January 19, 2023

Il tutto è ovviamente frutto solamente delle indagini dei fan su Twitter, vi invitiamo quindi a prendere la notizia con le dovute precauzioni.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile dal 16 gennaio, su Now.

