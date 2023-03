Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Marle Dandridge ha condiviso qualche dettaglio della sua esperienza nella serie The Last Of Us, in particolare parlando del momento in cui ha potuto interpretare la scena del videogioco che era stata usata nel 2013 per la sua audizione come doppiatrice del personaggio di Marlene.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete spoiler sul season finale.

Dieci anni fa l’attrice aveva dovuto interpretare la scena in cui la leader delle Luci deve informare Joel, che aveva assunto per accompagnare Ellie nel suo viaggio, che la ragazza deve morire se vogliono provare a salvare l’umanità.

Marle ha raccontato:

Le parole e le circostanze erano leggermente diverse, ma quello era il materiale della mia audizione.

L’attrice ha poi aggiunto:

Si lascia in un certo senso vedere la sua vulnerabilità forse come uno strumento per compiere delle negoziazioni, ma ci sono così tanti diversi strati di Marlene che si possono vedere in quella scena.

A distanza di dieci anni Dandridge ha ora potuto recitare quei momenti in live-action e ha ammesso:

Sono stata realmente entusiasta nell’esplorare quel momento e avvicinarmi a qualcosa di nuovo e forse ancora più straziante.

Joel ed Ellie, quando arrivano nell’ospedale delle Luci a Salt Lake City, vengono separati. Quando Joel chiede di vedere Ellie, Marlene gli spiega che la ragazzina sta per essere sottoposta a un’operazione per rimuovere la mutazione del cordyceps situata nel suo cervello per provare a creare un vaccino. L’intervento, tuttavia, porterà alla morte di Ellie. Nella serie si vede inoltre un flashback che svela come la madre di Ellie, Anna (Ashley Johnson), è stata infettata durante il travaglio, situazione che ha reso probabilmente la neonata immune. Marlene, grande amica di Anna, riceve quindi la sua richiesta di occuparsi di Ellie, portandola a Boston, e deve affrontare anche il desiderio della donna di essere uccisa prima di trasformarsi.

Marle ha spiegato:

Conoscevo il tipo di rapporto che Marlene e Anna avevano avuto. Queste sono le cose che formano le basi su cui ho costruito la mia versione originale di Marlene, perché deve esserci un motivo emotivo per tutto questo, in modo che ci sia questa posta in gioco così alta. Ho immaginato in così tanti modi diversi quegli scenari intorno alla figura di Anna, ma poter realmente interpretarli, avere queste meravigliose parole da dire e avere una vecchia cara amica con cui recitare è stato realmente meraviglioso.

Dandridge ha però ammesso che non si aspettava fosse stata Marlene a uccidere Anna:

Non ci avevo mai pensato ed è stato un altro grande pugno allo stomaco.

L’attrice ha poi svelato che si è avvicinata alle scene con Joel in modo totalmente diverso rispetto al momento in cui l’ha interpretata per il videogioco, sottolineando che ha potuto a lungo poter immaginare il passato del suo personaggio e altri dettagli del suo racconto, come ad esempio una storia d’amore tra Marlene e Tommy a Boston. Marle ha sottolineato che sono stati compiuti degli aggiustamenti, svelando inoltre che entrare in un mondo che aveva solo immaginato molto a lungo, potendo toccare, annusare e interagire con gli elementi intorno a lei è stato incredibile.

Dandridge ha infine dichiarato:

Marlene è un soldato, è una survivalista. Sta cercando di rendere migliore il mondo intero. Quello è nella direzione opposta con ciò che le dice il suo cuore, e forse l’unica cosa rimasta della sua vita precedente. Aveva amore, amicizia e una famiglia. Tutto quello era qualcosa che andava oltre il suo essere una militare. Che le venga chiesto di sacrificare l’ultimo frammento di ciò che era è straordinariamente doloroso. Soffro per lei. Ma credo davvero molto nel fatto che stia facendo la cosa giusta.

Che ne pensate dell’interpretazione di Marle Dandridge in The Last of Us? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

