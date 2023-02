Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Craig Mazin ha svelato come l’episodio 7 di The Last of Us sia cambiato dalla prima sceneggiatura. Se non avete ancora visto l’episodio di questa settimana, potrebbero esserci degli spoiler.

Durante il podcast a seguito della puntata di questa settimana, Craig Mazin ha prima raccontato come è stata creata la scena iniziale:

Ellie raggiunge la maniglia della porta, lo schermo diventa nero e iniziamo a sentire i Pearl Jam. Avremmo potuto tagliare e mandare i titoli di testa lì e usarli come apertura, poi quando torniamo, improvvisamente è tornata alla scuola FEDRA. Penso che Neil abbia assolutamente ragione: vogliamo capire che stia rivivendo il suo passato in quel secondo, ed è per questo che l’abbiamo fatto in questo modo. Non credo ci sia stato nemmeno un dibattito.

Mazin ha poi parlato del perché è stato aggiunto Joel in questo episodio, dato che il personaggio era assente nel DLC del videogioco:

HBO, in un modo molto intelligente, ci ha suggerito di inserirlo: il piano iniziale non era questo. Originariamente, questo episodio doveva essere basato interamente sulla storia di Ellie con Riley come nel DLC. È stato allora che abbiamo parlato di vedere Joel agonizzante su questo materasso nel seminterrato con questa coperta addosso, e ho adorato il modo in cui inizia l’episodio con Joel che le dice di andarsene. C’è questo momento in cui pensa a cosa può fare? Perché non dovrebbe andarsene a questo punto? Joel sta morendo. Questo è chiaro. Non è un medico. Non sono neanche lontanamente vicini alla civiltà. Non c’è niente che si possa fare. E poi partono i Pearl Jam. Amo quella lacrima… sta piangendo per la sua morte imminente? Sta piangendo il fatto che lei debba lasciarlo, o che lo stia per fare? Sta piangendo perché l’unico modo per farla andare, per salvarla , era spingerla via, e l’ultimo ricordo che avrà di lui sarà qualcosa di negativo? Sopravvivrà?

Questa è la parte migliore dell’episodio: ognuno di queste cose potrebbe essere vera. Ciò che conta è la profondità della sua connessione con lei. Il risultato è che ora sappiamo che sono legati.

