The Last of Us

Megan Mullally ha svelato in che modo prende in giro il marito Nick Offerman dopo la sua partecipazione alla serie The Last Of Us.

L’attrice, intervistata da The Hollywood Reporter in occasione della première di Party Down, ha infatti raccontato:

Ho iniziato a chiamarlo ‘Episodio Tre’ in casa.

Megan ha aggiunto:

Così tante persone lo hanno contattato per dirgli quanto sia grandioso, è quasi folle. Persino mia cugina, che ha settanta anni e vive a Tulsa, ha detto ‘L’episodio tre è stato magnifico!’. Non ha detto il titolo dello show. Questa è mia cugina a Tulsa, quindi ho iniziato a chiamarlo ‘Episodio Tre’.

Mullally è poi tornata a parlare del modo in cui ha convinto il marito a recitare in The Last Of Us:

Era davvero pieno di impegni e aveva amato lo script, ma era semplicemente così impegnato. E io ho detto: ‘Beh, fammi leggere lo script’. E quando ho finito ho detto: ‘Lo farai’. E lo ha fatto.

Che ne pensate del modo in cui Megan Mullally prende in giro il marito Nick Offerman dopo la terza puntata di The Last Of Us?

Potete trovare le recensioni, le notizie e le curiosità su The Last Of Us nella nostra scheda.

