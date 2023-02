Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 4 di The Last of Us appare anche un personaggio inedito, interpretato da Melanie Lynskey. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio non proseguite nella lettura.

Recentemente intervistata da EW, l’attrice ha parlato del personaggio di Kathleen, che ha debuttato nel quarto episodio di The Last of Us:

Lo showrunner e scrittore di episodi Craig Mazin mi disse: “Spero che tu non ti offenda, ma mi piacerebbe che tu interpretassi una criminale di guerra”. Ero indecisa, lui continuò: “Immaginavo questa sarebbe stata la tua reazione. Lascia che ti dica qualcosa di più”. Mi ha detto che suo fratello era fondamentalmente Gesù. Ad esempio, immagina di crescere come il fratello di Gesù e di dire: “Mio fratello è il più grande essere umano”. Sta guidando il mondo. È la persona più gentile e rispettabile che esista. Non credo di essere una persona eccezionale. Non ho davvero bisogno di essere qualcosa di particolare perché ho questa persona al mio fianco.’ E poi qualcuno lo uccide brutalmente ed è così ingiusto. Cosa diventi dopo? Sei costretto a interpretare un ruolo che non avevi mai chiesto e in cui non pensi di essere molto bravo. La cosa che ho trovato molto interessante di lei è che, quando ha ereditato il ruolo, non ha molti sensi di colpa per aver fatto cose cattive, mentre suo fratello invece li aveva. Ha scoperto di essere senza cuore e quindi è stata in grado di migliorare rispetto a quanto fatto dal fratello. Questa è una dinamica molto interessante.

L’attrice ha poi parlato del dare vita a un personaggio che nel videogioco non esiste:

Immagina una persona a cui non presti attenzione, di cui potresti non aver necessariamente paura finché non ti rendi conto all’improvviso, “Oh merda ! Questo è qualcuno di cui dovrei avere più paura.”

Volevo che fosse gentile. Volevo che fosse gentile e delicata nel modo in cui si guardava intorno. Volevo che si sentisse una persona dolce e poi avesse una sorprendente capacità di violenza. Ho pensato che la differenza tra il modo in cui si comporta e il modo in cui parla e le cose che sta facendo sarebbe stata interessante.

Nel cast Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

Fonte: Comic Book