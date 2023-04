Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Melanie Lynskey ha parlato della possibilità di tornare nel mondo di The Last Of Us, serie in cui ha avuto la parte di Kathleen, ammettendo che sarebbe interessata a recitare in uno spinoff.

L’attrice, intervistata da Variety, ha dichiarato:

Se volessero tornare indietro e realizzare una storia delle origini, sarei a disposizione. La storia di come questa donna sia arrivata in questa posizione folle sarebbe realmente interessante.

Melanie ha poi ammesso che non conosceva il videogioco da cui è tratta la serie:

Non ho mai giocato. I miei pollici non funzionano in quel modo. Non ho mai nemmeno giocato con l’Atari. Leggevo libri. Stavo leggendo D.H. Lawrence quando ero una ragazzina.

Il marito dell’attrice, Josh Ritter, l’ha però convinta ad accettare il ruolo di Kathleen:

Mi ha detto: ‘Devi farlo, non fare domande’. Ho risposto: ‘Ma sono stanca’. Ha replicato: ‘Non importa’.

Che ne pensate? Vorreste uno spinoff di The Last of Us su Kathleen con star Melanie Lynskey?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

