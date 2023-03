Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Merle Dandridge ha fatto parte del cast della prima stagione di The Last Of Us e ha ora rivelato che vorrebbe venisse realizzato uno spinoff su Marlene, il suo personaggio nel videogioco e nell’adattamento per il piccolo schermo.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto accaduto nella nona puntata!

Marlene, nel season finale, è stata uccisa. La sua interprete ha però svelato, in un’intervista a The Wrap, che sarebbe felice se si trovasse il modo di dare più spazio alla sua storia, in particolare al legame con Anna, in un potenziale spinoff.

Dandridge ha sottolineato:

Facciamolo. Penso, onestamente, che tutti i personaggi siano delineati in modo meraviglioso e andando in profondità. C’è un’opportunità in ogni aspetto di questo mondo di andare un po’ più a fondo. Lo abbiamo semplicemente sfiorato con la storia di Bill e Frank, ma c’è molto di più. Ogni personaggio e ogni situazione sono legati in modo così meraviglioso nella storia e l’esperienza di tutti, anche dei personaggi minori, ha dei dubbi morali così difficili e stanno affontandoli in mezzo a tutto questo mondo. E, inoltre, come sono arrivati in questo posto dopo l’epidemia? Cosa hanno dovuto sacrificare, superare, affrontare? Cosa hanno visto?

L’attrice ha ribadito:

Ci sono così tanti orrori non menzionabili, per poter semplicemente sopravvivere fino a questo momento, che c’è molto terreno da coprire e penso che la HBO lo sappia e spero che lo sfruttino.

Merle ha inoltre dichiarato che è sempre sorpresa dalla reazione dei fan e degli spettatori, che sono così coinvolti dalla serie:

Penso sia come vedere il tuo miglior amico mentre vince, come se arrivasse alla Final Four. Semplicemente pensi ‘Wow’. Conosco e ho amato questa storia e questi personaggi, e le domande che pone allo spettatore e al pubblico, per così tanto tempo e sembra giusto che un nuovo pubblico ottenga l’opportunità di avere questa conversazione e di interagire in altro modo con il materiale… Sono entusiasta che sia piantato su un terreno così fertile e che raggiunga sempre nuove altezze. Lo merita perché la storia è fantastica.

Che ne pensate? Vorreste uno spinoff di The Last Of Us su Marlene?

Fonte: The Wrap