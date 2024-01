The Last of Us

Nick Offerman ha conquistato in questi primi giorni del 2024 un premio Emmy come Miglior Guest Star grazie alla sua interpretazione di Bill nella serie The Last of Us e l’attore ha voluto condividere il suo discorso di ringraziamento sui social, sottolineando che avrebbe voluto dessero due statuette, in modo da premiare anche Murray Bartlett.

Offerman ha sottolineato:

Senza Frank, Bill non è niente.

Friends, I was fortunate enough to receive a very nice winged Emmy accolade figurine last night for my work as Bill in @TheLastofUsHBO written by the indomitable @clmazin

It’s hard to fully swallow because the role was in an inseparable partnership with the magnificent… pic.twitter.com/caXUZ6pcPP — Nick Offerman (@Nick_Offerman) January 7, 2024

Nick ha ringraziato l’Academy per il riconoscimento e per averlo considerato degno di una nomination insieme ai colleghi, in particolare Murray Bartlett. L’attore ha poi ringraziato HBO e Caroyln Strauss per aver continuato a produrre programmi in grado di intrattenere che portano verso la “decenza e l’inclusività”, Neil Druckman per aver ideato il progetto, Peter Hoar per la regia, Eben Bolter per le riprese e Timothy Good per il montaggio. Offerman ha poi voluto ricordare l’intero team che ha lavorato per creare il look del personaggio e ogni persona coinvolta per portare sugli schermi la storia, in particolare Craig Mazin per averla scritta:

Questo è stato il miglior script che abbia mai ricevuto. Se apprezzate quello che facciamo, allora è sempre e solamente perché la scrittura è così buona e sono così grato nel poter partecipare in questa tradizione della ‘narrazione come medicina’, con cui dimostriamo la nostra devozione reciproca, perché, come dice Wendell Berry, tutto ruota intorno all’affetto.

Nick ha ricordato la moglie, indicandola come sua musa e insegnante di recitazione, sottolineandone la pazienza nell’occuparsi di lui. Nel discorso l’attore ha rivolto delle parole anche nei confronti dei suoi manager, degli amici, e dei genitori, in grado di insegnargli l’importanza dell’amore e della fedeltà, al centro anche della puntata della serie tratta dal popolare videogioco.

