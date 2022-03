The Last of Us

è al corrente del destino nel videogioco di, il protagonista di, ma non sa se la serie HBO seguirà la stessa strada.

Alla premiere del suo nuovo film The Unbearable Weight of Massive Talent, Pascal ha parlato del lavoro sulla serie e del destino di Joel con ComicBook. A quanto pare, la serie TV di The Last of Us coinvolgerà gli spettatori nello stesso modo in cui la serie di videogiochi lo è per i giocatori.

Il set è ricoperto di clicker e spore e degli elementi dell’Alberta, ci stiamo divertendo moltissimo. È totalmente straziante. E non so se ce la faremo, ma ne varrà la pena. È incredibile. E mi sto divertendo moltissimo. Non so se ce la farò a uscirne vivo.

All’attore è stato poi chiesto se è a conoscenza del destino di Joel nei videogiochi:

Oh, lo so. Lo so. So cosa gli succede. Potrei anche non arrivarci però.

Il fato di Joel potrebbe quindi essere diverso nella serie tv rispetto a quanto successo nel gioco. Vi ricordiamo che l’uscita dello show non è più prevista per il 2022.

La storia portata sul piccolo schermo si svolge venti anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pedro Pascal) viene ingaggiato per far uscire clandestinamente la quattordicenne Ellie (Bella Ramsey) da un’area messa in quarantena. Quello che è iniziato come un piccolo lavoro diventa però un viaggio brutale e straziante mentre i due devono muoversi insieme attraverso gli Stati Uniti e dipendono uno dall’altra per la sopravvivenza. Tra gli interpreti delle puntate ci sono anche Jeffrey Pierce, Gabriel Luna e Con O’Neil.

