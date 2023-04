Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Pedro Pascal ha parlato della stagione 2 di The Last Of Us, svelando che spera non venga modificata in nessun modo la storia del videogioco.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulla storia!

Nel primo atto del videogame Joel, il personaggio interpretato dall’attore nella serie, viene ucciso brutalmente da Abby, la figlia del chirurgo delle Luci che il protagonista ha ucciso pur di salvare Ellie. Dopo il tragico evento, Ellie intraprende una missione per vendicarsi di Abby.

Pedro, intervistato da Esquire, ha ora parlato del destino del suo personaggio dichiarando:

Non avrebbe senso seguire il primo gioco in modo così fedele per poi allontanarsi in modo importante dal sentiero.

Bella Ramsey ha invece ammesso:

Se accadrà nello show, non so se sono emotivamente pronta.

Il co-showrunner Craig Mazin ha invece sottolineato:

Questo dovrebbe essere piuttosto chiaro a tutti ormai, ma non ho paura di uccidere i personaggi. Ma la cosa importante da sottolineare è che io e Neil Druckmann non ci sentiamo costretti dal materiale originale.

La morte di Joel, quasi sicuramente inclusa nella serie, potrebbe quindi non avvenire nei primi episodi della seconda stagione. Mazin, in precedenza aveva spiegato che The Last Of Us Parte II verrà adattato in più stagioni.

Fonte: Esquire