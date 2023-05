Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Pedro Pascal ha svelato che era davvero spaventato prima di iniziare le riprese della serie The Last Of Us.

L’interprete di Joel, durante una roundtable con altri attori organizzata da The Hollywood Reporter, ha infatti ammesso di aver dovuto affrontare le aspettative dei fan a livello psicologico.

Pedro ha spiegato:

Era totalmente spaventoso. Ed è quella cosa divertente in cui dividi in compartimenti le tue emozioni e affronti la pressione che subisci. Ho questo gioco psicologico in cui penso: ‘Non è niente di che, a nessuno importa, a nessuno frega un ca**o’. Ma questa volta ero spaventato.

L’interprete di Joel ha aggiunto che era consapevole di quanto le persone amassero il videogioco:

C’erano delle aspettative e dovevamo esserne all’altezza per quanto riguarda l’esperienza immersiva della storia. E deluderli sarebbe stato… Non lo so. Non vuoi deludere le persone, ma inoltre nessuno è realmente indifferente se si delude qualcuno. Voglio piacere alle persone.

Che ne pensate del fatto che Pedro Pascal fosse spaventato prima delle riprese di The Last of Us?

Nel cast della serie tv Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

Fonte: The Hollywood Reporter