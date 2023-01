Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

HBO ha pubblicato le prime immagini dell’episodio 2 di The Last of Us, disponibile da domenica notte anche su Now.

Tra le foto, possiamo vedere Ellie al fianco di Tess, Joel e un primo sguardo a un clicker. Trovate la galleria qui sotto:

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile dal 16 gennaio, su Now.

