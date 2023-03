Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

La prima stagione di The Last Of Us si è conclusa e, dopo l’annuncio del rinnovo da parte di HBO, non resta che attendere per scoprire quando arriveranno sugli schermi i nuovi episodi.

Attualmente i responsabili dell’emittente non hanno anticipato le tempistiche relative all’inizio delle riprese della stagione 2, rendendo quindi impossibile un ritorno della serie entro la fine del 2023.

Pedro Pascal ha accennato alla possibilità di tornare sul set prima della fine del 2023, situazione che porterebbe quindi a un debutto nel 2024 o, purtroppo, persino nel 2025. Il lavoro sulla prima stagione è infatti iniziato nel luglio 2021 e si è concluso nel giugno 2022.

I fan si stanno inoltre chiedendo se Bella Ramsey manterrà il ruolo di Ellie, considerando che in The Last Of Us Part II si compie un importante salto temporale e Craig Mazin e Neil Druckmann hanno ribadito che lo show dovrebbe rimanere molto fedele ai videogiochi. La presenza dell’attrice non sembra però essere messa in discussione dalle dichiarazioni di tutte le persone coinvolte e la stessa Bella ha parlato più volte del suo ritorno sul set e delle sue aspettative nei confronti dell’arrivo di nuovi personaggi e nuove storie.

